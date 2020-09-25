В США суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

Cуд в США приказал администрации президента либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах приложений, либо подать юридические документы в защиту этого шага до полудня пятницы.



Как передает Укринформ, об этом сообщает The Hill.



На прошлой неделе Министерство торговли CША издало приказ на запрет скачивания TikTok. Приказ должен был вступить в силу в прошлое воскресенье, но запрет перенесли на неделю.



В среду TikTok подал судебный иск на отмену запрета, после чего судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс заявил, что правительство должно подать юридический ответ на запрос TikTok или отложить запрет на скачивание приложения.



Как известно, ранее президент США Дональд Трамп выдал указ, который с 20 сентября запрещал использование в стране китайских приложений TikTok и WeChat. 21 сентября американский суд заблокировал решение об удалении WeChat из онлайн-магазинов приложений Apple и Google.

