США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана из-за казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари вопреки протестам мирового сообщества. Об этом сообщило информагентство Reuters.



В санкционный список внесены судьи Шираза Сейед Махмуд Садати и Мешхед Мохаммад Солтани и местные тюрьмы Адель-Абад, Орумие и Вакилабад.



Госсекретарь США Майк Помпео 13 сентября осудил власти Ирана за казнь Афкари, назвав исполнение смертного приговора гнусным и жестоким актом.



Иранские власти казнили известного борца, несмотря на призывы помиловать его, с которыми обращались в том числе президент США Дональд Трамп, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт.



Афкари приговорили к смертной казни 2 сентября по обвинению в убийстве полицейского во время антиправительственного митинга в 2018 году. Родственники борца утверждают, что соответствующие признания он сделал под пытками.

