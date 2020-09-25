Костюк пробилась в основу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк не без проблем выиграла в финале квалификации Ролан Гаррос и впервые в карьере сыграет в основе взрослого турнира в Париже.



В матче третьего круга квалификации посеяная под вторым номером Марта в трех сетах обыграла представительницу Японии Куруми Нару 6:0, 1:6, 6:2.



Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут. Украинка реализовала 6 из 7 своих шансов на брейк.



С кем Костюк сыграет на старте основной сетки определится после завершения всех матчей квалификации.



18-летняя Костюк на турнирах Большого шлема дважды доходила до третьего круга – в 2018 году в Австралии и в этом году на US Open.

