Кремль отреагировал на непризнание Лукашенко

Непризнание рядом стран Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречат международному праву, заявил в пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела", - заявил он.



Песков считает, что такие решения будуттормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.



Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.

