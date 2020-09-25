Украина не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев

Кабинет министров Украины не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев. Таким образом, границы откроются уже на следующей неделе. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.



По его словам, в правительстве нет информации о продлении этого запрета.



"Оно (постановление, - ред.) утратит силу само после выходных", - добавил источник.



С 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц. В то же время границы оставались открытыми для иностранных студентов, военных, которые проходят службу в Украине, дипломатов, водителей, членов экипажей и так далее.

