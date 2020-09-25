В столичных больницах - 213 тяжелых больных COVID-19

В столичных медучреждениях лечатся 1045 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них 213 - в тяжелом состоянии.



Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.



"Количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, в столице не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом, из них - 21 ребенок; 213 пациентов, к сожалению, в тяжелом состоянии", - отметил он.



Кроме того, 307 получают кислородную поддержку, 18 больных - под аппаратами искусственной вентиляции легких.



По словам Кличко, еще 98 пациентов в больницах - с подозрением на коронавирус, 430 больных находятся в стационарах с воспалением легких.



Как сообщалось, сегодня в столице уже 21 045 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки - 380.



