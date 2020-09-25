В НБУ назвали причины роста курс доллара в сентябре

Восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.



Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Как отметил Сологуб, с точки зрения сезонных тенденций на валютном рынке, "за исключением прошлого года, который немножко специфический получился, во все годы до этого девальвация происходила в третьем квартале".



По его словам, девальвация происходила иногда в сентябре, иногда в августе. "И на самом деле темпы были больше, чем те, которые сейчас мы видим в сентябре. Там было где-то 5% девальвации за месяц", - сказал он.



Комментируя тенденции 2020 года, Сологуб отметил:



"Я думаю, что в этом году так получилось: восстановление бизнес-активности в сентябре совпало с тем, что люди начали думать, что у Нацбанка что-то поменялось. Они начали думать: "Раз нам осенью нужно будет покупать валюту, то давайте сделаем это сейчас", и, соответственно, спрос вырос. Возможно, кто-то со стороны предложения решил, что нужно подождать пару недель и продать по высокому курсу".

