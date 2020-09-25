В Европе упали продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 32% - до 6,123 млн единиц.



Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).



Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все рынки ЕС показали падение.



В августе продажи авто в ЕС составили 769,5 тыс. единиц, что на 18,9% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.



По итогам августа спрос в Испании снизился на 10,1%, Великобритании – на 5,8%, Италии – 0,4%, Германии – 20% и Франции - на 19,8%.



Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 196,8 тыс. авто, при этом падение составило 24,3% по сравнению с прошлогодним августом.



На втором месте - PSA Group с результатом 110,1 тыс. проданных автомобилей, что на 20,8% меньше показателя годичной давности.



И третий результат у RENAULT Group – 82,9 тыс. шт., что на 24,7% меньше августа 2019 года.

