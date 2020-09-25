Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Президент России Владимир Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в период выборов. Соответствующее заявление российского лидера по комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности опубликовано на сайте Кремля.

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ [информационно-коммуникационных технологий] и высокотехнологичных методов, — говорится в публикации. — Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ [международной информационной безопасности], не делая его заложником наших политических разногласий».

Президент подчеркнул, что такие меры послужат «весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве».