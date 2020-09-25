Сервисный центр TotalService – диагностика и ремонт техники

Сервисный центр, ремонтирует огромное количество компьютерной и мелкой бытовой техники разных брендов. Коллектив сервисного центра – это технически грамотные специалисты, которые обнаружат и устранят поломку в сжатые сроки.



Основные направления работы

Сервисный центр "ТоталСервис" реанимирует самые разные устройства и аппараты – от сложных цифровых гаджетов до бытовой и развлекательной техники. Компания имеет сложное сертифицированное оборудование и специальный инструментарий, работает только с оригинальными комплектующими и запчастями.

Чаще всего приносят для ремонта:

· компьютеры,

· планшеты,

· ноутбуки,

· телефоны,

· технику Apple,

· электронные книги,

· цифровые фотоаппараты различных торговых марок,

Очень востребованная услуга – восстановление удаленных фотографий, данных с флеш-накопителя, с жесткого диска.

Кроме этого, в TotalService реанимируют

· LCD-, LED-, Kivi- и плазменные телевизоры;

· пылесосы;

· микроволновые печи;

· хлебопечки;

· мультиварки;

· кофемашины.

· развлекательную технику.

Благодаря наработанному с 2004 года опыту и высокому качеству услуг сервисный центр входит в тройку лидеров на киевском рынке. Особенность данного СЦ в том, что он обслуживает не только столицу, но и всю Украину. Кроме непосредственной работы по ремонту специалисты TotalService дают профессиональную консультацию в телефонном режиме.

Нацеленность на удобство клиента

Удовлетворения от качества услуг в разы увеличивается высоким уровнем сервиса:

1) при необходимости в Киеве работники фирмы сами заберут поломанное устройство и доставят по адресу реанимированное;

2) сеть офисов сервисного центра размещена во всех районах Киева недалеко от станций метро, в местах удобной транспортной развязки;

3) компания оперативно дает онлайн консультации.

Отзывы клиентов подтверждают высокий уровень качества услуг и предоставляемого сервиса.