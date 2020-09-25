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Сервисный центр TotalService – диагностика и ремонт техники
Сервисный центр, ремонтирует огромное количество компьютерной и мелкой бытовой техники разных брендов. Коллектив сервисного центра – это технически грамотные специалисты, которые обнаружат и устранят поломку в сжатые сроки.
Основные направления работы
Сервисный центр "ТоталСервис" реанимирует самые разные устройства и аппараты – от сложных цифровых гаджетов до бытовой и развлекательной техники. Компания имеет сложное сертифицированное оборудование и специальный инструментарий, работает только с оригинальными комплектующими и запчастями.
Чаще всего приносят для ремонта:
· компьютеры,
· планшеты,
· ноутбуки,
· телефоны,
· технику Apple,
· электронные книги,
· цифровые фотоаппараты различных торговых марок,
Очень востребованная услуга – восстановление удаленных фотографий, данных с флеш-накопителя, с жесткого диска.
Кроме этого, в TotalService реанимируют
· LCD-, LED-, Kivi- и плазменные телевизоры;
· пылесосы;
· микроволновые печи;
· хлебопечки;
· мультиварки;
· кофемашины.
· развлекательную технику.
Благодаря наработанному с 2004 года опыту и высокому качеству услуг сервисный центр входит в тройку лидеров на киевском рынке. Особенность данного СЦ в том, что он обслуживает не только столицу, но и всю Украину. Кроме непосредственной работы по ремонту специалисты TotalService дают профессиональную консультацию в телефонном режиме.
Нацеленность на удобство клиента
Удовлетворения от качества услуг в разы увеличивается высоким уровнем сервиса:
1) при необходимости в Киеве работники фирмы сами заберут поломанное устройство и доставят по адресу реанимированное;
2) сеть офисов сервисного центра размещена во всех районах Киева недалеко от станций метро, в местах удобной транспортной развязки;
3) компания оперативно дает онлайн консультации.
Отзывы клиентов подтверждают высокий уровень качества услуг и предоставляемого сервиса.