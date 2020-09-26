Названы самые вредные «здоровые» продукты

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная назвала самые вредные «здоровые» продукты. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, обезжиренные продукты, которые считаются полезными для здоровья, при неправильном употреблении могут, напротив, навредить человеку. Скоромная отметила, что жиры необходимы организму, и исключать их из рациона вредно. Эксперт также добавила, что без жиров не усваивается кальций, что сводит пользу от обезжиренных молочных продуктов к нулю.

Помимо этого, специалист рассказала о том, что не стоит пить свежевыжатые соки с утра, так как от этого может очень сильно скакать сахар в крови. Она подчеркнула, что, в целом, польза от соков сильно преувеличена.