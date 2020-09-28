Прощание с жертвами катастрофа Ан-26 состоится завтра

Начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев рассказал, что церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом состоится завтра, 29 сентября, на Мемориале Славы в Харькове. Об этом сообщает "Укринформ".



Так, начало церемонии назначено на 09:00.



При этом жители Харькова продолжают нести цветы, игрушечные самолетики и лампадки к главному корпусу Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.



Помимо этого, цветы люди несут и к самому месту трагедии.



Самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар.

