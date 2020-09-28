МВД Беларуси: на протесты выходит меньше людей

Численность протестующих на акциях 27 сентября в Беларуси сократилось по сравнению с предыдущими выходными. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел республики Ольги Чемодановой.



"Стоит отметить, что во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек", - заявила она.



По данным Чемодановой, в Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны.



"Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело", - отметила спикер МВД.



В Минске во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, а также временно закрывались отдельные станции метро.



Представитель МВД уточнила, что в воскресенье в Беларуси прошло 22 акции протеста, при этом до рассмотрения дел в суде было задержано более 350 человек.



Она также отметила, что за прошедшие сутки на линию 102 милиции Минска поступило несколько сотен звонков с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия.



"К сожалению, игнорируя призывы соблюдать законодательство, многие участники выходили на проезжую часть, тем самым блокируя транспорт и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения", - отметила Чемоданова.

