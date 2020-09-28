Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне

В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха. Продолжительность войны будет зависить от многих факторов.



Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью "И Грянул Грэм".



По его словам, Турция влияет на ситуацию.



"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - заявил он.

