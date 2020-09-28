Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне
В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха. Продолжительность войны будет зависить от многих факторов.
Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью "И Грянул Грэм".
По его словам, Турция влияет на ситуацию.
"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - заявил он.
Источник: РБК-Украина
14:35