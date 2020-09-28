Мининфраструктуры упростит "жизнь" дронам
Министерство инфраструктуры планирует упростить "жизнь" дронам. Об этом в своем Facebook написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает УНН.
По ее словам, сегодня в Украине уже более 100 тыс. дронов, и рынок становится все больше.
"По прогнозам МИУ и экспертов, он может до 2021 года достичь 1 млрд гривен с 200 тыс. дронами. Но я верю, что рынок продолжит быстрый рост, поскольку многие предприятия и государство только начинают понимать, как их можно использовать в повышении эффективности и рентабельности деятельности", - пишет советник министра.
Дрон можно использовать по самым разным назначениям, говорит Мерило. К примеру:
- мониторить чрезвычайные ситуации и делать оценку ущерба, нанесенного ЧС;
- производить оценку качества дорог, железной дороги, хода строительства;
- получать информацию для агро, ритейла, логистики и транспорта.
"Это тот случай, когда при инновациях без государства пока никак, но точно нужно отходить от бумаги и человеческого фактора и хорошо, что министр инфраструктуры Владислав Криклий это поддерживает", - пишет Мерило.
Так в планах МИУ:
- создать мобильное приложение с картой зонирования и полетов;
- автоматизировать и значительно упростить получение всех необходимых разрешений;
- создать реестр воздушных судов.
"Надеюсь, все получится и упростятся условия для быстро растущего крутого рынка", - резюмировала Мерило.