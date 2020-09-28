Мининфраструктуры упростит "жизнь" дронам

Министерство инфраструктуры планирует упростить "жизнь" дронам. Об этом в своем Facebook написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает УНН.



По ее словам, сегодня в Украине уже более 100 тыс. дронов, и рынок становится все больше.



"По прогнозам МИУ и экспертов, он может до 2021 года достичь 1 млрд гривен с 200 тыс. дронами. Но я верю, что рынок продолжит быстрый рост, поскольку многие предприятия и государство только начинают понимать, как их можно использовать в повышении эффективности и рентабельности деятельности", - пишет советник министра.



Дрон можно использовать по самым разным назначениям, говорит Мерило. К примеру:



- мониторить чрезвычайные ситуации и делать оценку ущерба, нанесенного ЧС;

- производить оценку качества дорог, железной дороги, хода строительства;

- получать информацию для агро, ритейла, логистики и транспорта.



"Это тот случай, когда при инновациях без государства пока никак, но точно нужно отходить от бумаги и человеческого фактора и хорошо, что министр инфраструктуры Владислав Криклий это поддерживает", - пишет Мерило.



Так в планах МИУ:



- создать мобильное приложение с картой зонирования и полетов;

- автоматизировать и значительно упростить получение всех необходимых разрешений;

- создать реестр воздушных судов.



"Надеюсь, все получится и упростятся условия для быстро растущего крутого рынка", - резюмировала Мерило.

