Правительство со следующего года планирует повысить зарплаты чиновникам

Кабинет министров направил на согласование профсоюзов проект постановления о повышении заработной платы работникам государственных органов.



Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов.



Согласно тексту документа, с 1 января 2021 года предлагается повысить должностной оклад до 39,5 тыс. грн с 37,8 тыс. грн для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппаратов (секретариатов) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.



Самый низкий должностной оклад, который получают специалисты государственной службы подкатегории В3 в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или несколько районов, городов областного значения, с 1 января 2021 увеличивается до 4700 грн с 4204 грн.

