Татуировки повреждают железы, отвечающие за терморегуляцию организма - ученые

Ученые в ходе экспериментов выяснили, что татуировки нарушают работу эккриновых желез кожи, снижающих потоотделение. Это может приводить к ослаблению способности организма к терморегуляции.



Испарение пота является одним из ключевых механизмов регуляции температуры у людей, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Applied Physiology.



Пот выделяют эккриновые железы, количество которых по всему телу достигает нескольких сотен на каждый квадратный сантиметр кожи.



Скотт Дэвис и его коллеги из Южного методистского университета изучили состояние кожи и потовых желез у группы добровольцев с татуировками площадью не менее 5,6 кв. см на плече или предплечье. Подопытных одевали в специальный костюм с трубками, через которые прокачивали горячую воду в течение как минимум получаса, чтобы вызвать у них как можно более активное потоотделение. При этом авторы оценивали количество пота и температуру участков кожи, покрытых татуировками, а также без них.



Оказалось, что эккриновые железы и тех, и других участков кожи реагировали на жару синхронно и одновременно начинали выделять пот. Управление ими производится через волокна симпатической нервной системы, и, похоже, что нанесение татуировки не оказывает на них серьезного влияния. Но выделение пота на этих участках намного слабее, что может говорить об их повреждении.



Нарушение работы эккриновых желез негативно сказывается на терморегуляции организма. Однако, авторы отмечают, что людям с татуировками умеренных размеров беспокоиться не о чем. Но размер рисунка напрямую влияет на потоотделение и терморегуляцию.

