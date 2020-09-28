Кличко: Киев наращивает тестирование на COVID-19

В Киеве увеличивают количество тестирований на коронавирус из-за роста людей с жалобами на заболевание. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил мэр города Виталий Кличко.



"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого", - сказал он.



Кличко отметил, что показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 000 жителей.



Он напомнил алгоритм действий при проявлении симптомов коронавируса.



"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую ​​необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписанную декларацию с семейным врачом коммунального медучреждения", - сказал мэр.



В случае проблем с тестированием он попросил обращаться на горячую линию Департамента здравоохранения КГГА.

