Лорак рассказала, что не чувствует кардинальных изменений в Украине после прихода Зеленского

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России, заявила, что не видит изменений в лучшую сторону на своей родине после прихода к власти Владимира Зеленского. Но при этом артистка не теряет надежды привезти в Украину свое грандиозное шоу DIVA, пишет "КП в Украине".



По словам Ани Лорак, она хоть и живет в России, но старается чаще приезжать на родину по личным делам.



"Мне хочется воздержаться от того, чтобы давать оценку любой власти. Это неблагодарное дело и не мой удел. Мой удел - петь. Могу сказать, что я много общаюсь с родными, близкими в Украине и не чувствую, что что-то кардинально изменилось в лучшую сторону", - заявила певица и пожелала Украине самой лучшей, богатой и процветающей жизни.



Известно, что 42-летняя артистка не была с концертами в Украине с 2014 года. В Украине живут ее родители, братья, а также множество друзей.



"Такие душевные и человеческие качества, которые есть у украинцев, мало где встретишь", - призналась артистка.

