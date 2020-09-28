На МКС утечка воздуха ускорилась в пять раз – СМИ

Скорость утечки воздуха на Международной космической станции возросла в пять раз за последние месяцы. Это потребовало дважды изолировать экипаж на одном из сегментов МКС для определения места утечки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли в понедельник, 28 сентября.



"Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза – до 540 граммов в сутки. А в сентябре скорость потери воздуха увеличилась еще в 2,5 раза – до 1,4 килограмма в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа", – сказал источник.



В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает.



"Группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнерами анализирует ситуацию", – сказал собеседник.



Агентство утверждает, что повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводилась на этих выходных и сегодня она должна завершиться.



Но согласно информации Business Insider, в американском сегменте МКС утечки воздуха не найдено. Вероятными источниками потерь воздуха издание называет российские модули Звезда и (или) Поиск.



"Остается только два модуля, которые могли протечь: те, которые экипаж не проверял, потому что находился внутри них, наблюдая за остальной частью станции", – пишет издание.



Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

