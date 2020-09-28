В ВОЗ предрекли трудную зиму из-за второй волны коронавируса

Предстоящая зима может оказаться трудной из-за второй волны распространения COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он отметил, что в ситуации с коронавирусом странам необходима солидарность.



«Поэтому 2 октября я созываю виртуальную конференцию с участием министров всех 53 государств, чтобы выработать рекомендации по преодолению усталости в людях», — объявил Клюге.



По его словам, необходимо решить проблему усталости у населения, которая возникла вследствие инфекции. Так, согласно исследованию ВОЗ, в 130 странах мира 55% молодых людей сильно беспокоятся из чувства одиночества в период пандемии.



Клюге также подчеркнул, что важную роль в борьбе с пандемией также играют государство и солидарность общества.

