Путин заявил о "беспрецедентном" внешнем давлении на Беларусь

Президент России Владимир Путин снова заявил о внешнем давлении на Беларусь, в которой уже около месяця длятся протесты. Он назвал это вмешательство "беспрецедентным".



Также он назвал отношения с Беларусией братскими, добрососедскими и подлинно союзническими. По его словам, они не подвержены конъюнктуре.



Он считает, что межрегиональные связи являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".