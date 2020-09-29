Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев

Правительство Украины изменило правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина, согласно которым иностранцам разрешен въезд в Украину только при наличии страхового полиса, а самоизоляции подлежат лица, которые прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с высоким распространением COVID-19, сообщила Государственная пограничная служба Украины.



"Вчера, 28 сентября 2020 года, постановлением кабинета Министров Украины № 888 внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия. В частности, Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.



Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.



Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым и Севастополя, и выезда из них.



"Также определено, что самоизоляции подлежат лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19", - подчеркнули в ведомстве.



Эта норма не распространяется на категории лиц, которые не достигли 12 лет; которые прибывают в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования; которые являются гражданами (подданными) государств со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; работников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад; инструкторов ВС государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ; деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.

