В Киеве подскочила заболеваемость COVID-19

В Киеве за сутки еще у 416 человек обнаружили коронавирус COVID -19. Это существенно превышает вчерашний показатель. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко во вторник, 29 сентября.



"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них – 38 детей. Четверо больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян", – рассказал Кличко.



В частности, заболели: 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года; 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет; 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели, в том числе, 11 медиков.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 71, в Шевченковском районе – 55 и в Дарницком районе – 52 случая.



В целом на сегодня в столице Украины уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это худший показатель в стране.



"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева", – добавил мэр.

