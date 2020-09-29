Конституционный суд отложил рассмотрение закона о рынке земли

Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли. На заседание не смог явиться представитель президента в суде.



Об этом сообщает "Суспільне".



Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отправил в суд ходатайство о невозможности присутствовать на сегодняшнем заседании и переносе рассмотрения. Судьи его прошение удовлетворили. Дата нового заседания пока неизвестна.



На начало процесса пришли народные депутаты от "Оппозиционной платформы "За жизнь" и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которые и являются инициаторами рассмотрения закона.



В середине мая в КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов, которые просили проверить закон о рынке земли на соответствие Конституции. Оно поступило от народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

