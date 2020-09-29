Путин: Россия будет твердо отстаивать память и правду о II мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство продолжит отстаивать память о Второй мировой войне.



Он заверил, что россияне никогда не забудут, как их отцы и деды защищали родную землю и освобождали Европу.



«Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», — подчеркнул Путин в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России.



Ранее в обращении к школьникам, 1 сентября, Путин заявил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.

