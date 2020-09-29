Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Литве, провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул Первой».



По данным пресс-службы Тихановской, основной темой беседы с Макроном стала возможность организации новых выборов президента Беларуси.



«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — цитирует «Пул Первой» слова Тихановской.



Обновлено. По итогам встречи с Макроном Тихановская заявила, что президент Франции пообещал «сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси», а также способствовать освобождению политзаключенных, пишет Delfi.



Пресс-служба Елисейского дворца пока не сообщала о деталях встречи.



Ранее Эммануэль Макрон объявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, и предложил тому уйти в отставку. Лукашенко в ответ советовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам и заняться, наконец, внутренними делами Франции».



По итогам голосования 9 августа ЦИК Беларуси объявил президентом Александра Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Оппозиция не согласилась с результатами выборов, считая, что победу одержала Светлана Тихановская. В стране второй месяц продолжаются массовые протесты. Тихановская под давлением властей была вынуждена уехать в Литву. 23 сентября Лукашенко принял присягу на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

