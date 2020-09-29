Лидер "Голоса" Рудык заболела COVID-19

Лидер партии "Голос", член одноименной парламентской фракции Кира Рудык заболела коронавирусной инфекцией.



"Друзья, сегодня получила позитивный тест на COVID-19", - написала Рудык в Фейсбуке во вторник.



Она сообщила, что в последние несколько дней у нее была высокая температура, "наверное, самая высокая в моей жизни".



По словам политика, все другие симптомы болезни похожи на грипп.



"Вкус и запах чувствую, но говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя намного лучше, чем вчера", - отметила Рудык.



Лидер партии также сообщила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест на COVID-19.

