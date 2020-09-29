Газ в Европе подорожал до максимума в 2020 году

Цена газа на крупнейшем хабе Европы TTF превысила 150 долларов за тысячу кубометров, сообщает Прайм.



Отмечается, что цена подскочила сразу на 10 долларов из-за похолодания.



Средняя цена в сентябре составляет 137 долларов за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мая - 55 долларов за тысячу кубометров.



При этом газ дорожает и в Азии. Там цены достигают 180 долларов.

