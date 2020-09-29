Газ в Европе подорожал до максимума в 2020 году
Цена газа на крупнейшем хабе Европы TTF превысила 150 долларов за тысячу кубометров, сообщает Прайм.
Отмечается, что цена подскочила сразу на 10 долларов из-за похолодания.
Средняя цена в сентябре составляет 137 долларов за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мая - 55 долларов за тысячу кубометров.
При этом газ дорожает и в Азии. Там цены достигают 180 долларов.
Источник: Корреспондент
13:17