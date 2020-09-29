Залог в 3 млн внесли неравнодушные люди — Юрченко

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, которому сообщили о подозрении в получении взятки, заявил, что залог в 3 млн гривен за него внесли "неравнодушные люди".



Об этом он сказал у здания парламента во вторник, передают Українськi Новини.



"Залог? Я уже несколько раз отмечал, что (внесли) неравнодушные люди, которые обеспокоены проблемами Киевщины", - сказал Юрченко.



По его словам, Киев страдает от полигонов и бытового мусора из-за того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая регулировала бы обращение с бытовыми отходами.



Депутат также отметил, что внесшие за него залог в 3 млн гривен люди хотят, чтобы был принят закон о системе мусоропереработки, однако, по его словам, "кто-то не захотел", чтобы этот закон был принят во втором чтении.

