Украина перейдет на зимнее время в день выборов

Действие летнего времени в Украине отменяется 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В этот день часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.



Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Как отмечается в сообщении, в настоящее время действует постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".



С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

