Помпео призвал все стороны конфликта прекратить огонь в Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник призвал все стороны конфликта к прекращению огня в Карабахе, сообщает Bloomberg.



"Помпео призвал Азербайджан и Армению прекратить насилие", - пишет агентство.



В настоящее время глава госсекретарь США находится с визитом в Греции.



Президент США Дональд Трамп ранее в сентябре заявил, что власти США собирают информацию о ситуации в Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий.



Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.



Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.



Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

