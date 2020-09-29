Раскрыты преимущества самого дорогого iPhone

Топовый смартфон линейки Apple получит новый дисплей и улучшенную камеру. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на блогера EverythingApplePro и журналиста Макса Вейнбаха (Max Weinbach).



По словам специалистов, iPhone 12 Pro Max будет существенно отличаться от остальных смартфонов серии. В частности, флагман может быть единственным устройством в линейке, которое получит преимущество в виде лидара для камеры. Также смартфон может выйти с дисплеем ProMotion, отличающимся повышенной плавностью отображения картинки с частотой обновления 120 герц. «iPhone 12 и 12 Pro Max будут сильно отличаться друг от друга», — заметил EverythingApplePro. По его словам, выпущенные в 2019 году iPhone 11 и 11 Pro Max, по сути, были одним и тем же устройством.



Источник Макса Вайнбаха, который имел опыт работы с флагманским смартфоном Apple, заявил, что крупный аппарат довольно неудобно держать в руке. Инсайдер раскрыл информацию о том, что 6,7-дюймовый девайс имеет острые грани, из-за чего гаджет буквально «впивается в вашу ладонь». Журналист отметил, что 12 Pro Max будет самым дорогим смартфоном Apple в линейке — устройство оценят в 1199 долларов.



Журналисты Forbes подытожили, что обновление iPhone 2020 года будет одним из самых противоречивых в истории Apple. «Наш совет — самая дешевая модель (iPhone 12 mini) выглядит лучше всего», — говорится в материале.

