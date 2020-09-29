В мэры Одессы зарегистрированы уже 18 кандидатов
Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще 11 кандидатов на должность городского главы. Три из них самовыдвиженцы, остальные - от партий.
Постановления о регистрации опубликованы на сайте Одесского терризбиркома.
В частности, кандидатами в мэры зарегистрированы:
Виктория Стоянова (самовыдвижение);
Игорь Щербина (самовыдвижение);
Олег Михайлик (самовыдвижение);
Петр Обухов ("Европейская солидарность");
Николай Скорик ("Оппозиционная платформа "За жизнь");
Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица");
Альберт Байжанов ("За права человека");
Евгений Червоненко ("Наш край");
Сергей Варламов ("Национальный корпус");
Наталья Делиева ("Голос");
Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова").
Источник: РБК-Украина
15:12