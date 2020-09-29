В мэры Одессы зарегистрированы уже 18 кандидатов

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще 11 кандидатов на должность городского главы. Три из них самовыдвиженцы, остальные - от партий.



Постановления о регистрации опубликованы на сайте Одесского терризбиркома.



В частности, кандидатами в мэры зарегистрированы:



Виктория Стоянова (самовыдвижение);

Игорь Щербина (самовыдвижение);

Олег Михайлик (самовыдвижение);

Петр Обухов ("Европейская солидарность");

Николай Скорик ("Оппозиционная платформа "За жизнь");

Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица");

Альберт Байжанов ("За права человека");

Евгений Червоненко ("Наш край");

Сергей Варламов ("Национальный корпус");

Наталья Делиева ("Голос");

Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова").

