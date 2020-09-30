В Брюсселе из-за коронавируса запретили проституцию

Городские власти Брюсселя из-за коронавируса на неопределенный срок запретили проституцию. Об этом сообщает AP.



Решение о запрете проституции было принято после того, как Брюссель решил ввести комендантский час в барах.



С начала этой недели все бары и кафе должны быть закрыты с 11 вечера до 6 утра, в то время как все другие учреждения, продающие напитки или еду, должны закрываться в 10 вечера.



Также местные власти закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, потому что ими не были соблюдены меры социального дистанцирования. Пресс-секретарь брюссельской мэрии Вафа Хаммих сказала, что полицейский контроль будет усилен, чтобы обеспечить соблюдение запрета.



В Брюсселе в последние недели наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

