Фокин заявил о "топтании на месте" по Донбассу

Первый замглавы украинской делегации на переговорах по Донбассу Витольд Фокин во вторник, 29 сентября, посетил заседание комитета Верховной рады по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В ходе выступления он назвал основные причины "почти пятилетнего топтания на одном месте" в урегулировании конфликта.



По словам Фокина, он перед тем, как согласиться на предложение присоединиться к работе в украинской делегации в ТКГ, добросовестно изучил все протоколы и отчеты рабочих групп.



"Изучил причины основных разногласий с нашим основным контрагентом - с Российской Федерацией, и пришел к такому мнению: почти пятилетнее топтание на одном месте стало в основном следствием двух причин, - сказал он.



Первая причина, по его словам, в том, что "минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они не обязательны для выполнения".



"Но главная причина заключается в том, я буду откровенным, что гарант Конституции в то время больше заботился о собственных интересах, о собственном авторитете, а не о судьбе государства и своего народа. Он больше думал о том, чтобы пожать руку чиновникам мирового уровня... Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", - отметил Фокин.



При этом он отметил, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует, но "очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ у меня есть".



Также Фокин заявил, что никогда не был и не будет врагом России.

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“Я никогда не был и не буду врагом России, как не буду врагом Израиля, Польши, Венгрии и других стран. Я был, есть и остаюсь до смерти преданным гражданским чиновником или гражданином Украины. И интересы Украины для меня были и превыше всего. Поэтому если кому-то прикортит назвать меня российским агентом прошу учитывать, что это будет очередная неправда”, - сказал он.



Также Фокин отметил, что Россия делает все для того, чтобы не было продвижения переговоров.



“Вы знаете, сказать, что они ведут себя невежливо, то не сказать. Но делают все для того, чтобы не было продвижения переговоров. Сегодня должно было состояться заседание рабочей группы, произошло оно или нет не знаю, но скорее всего не произошло. Потому что Россия требует то, что написано именно в минских договоренностях - провести выборы там и там. И здесь, простите за выражение, - против лома нет приема”, - сказал Фокин.



Кроме того, он заявил, что не видит никакого подтверждения войны между Украиной и Россией.



"Что касается войны. Я не политик и сделать какое-то определение этого я не могу. Потому никакого подтверждения, что там идет война между Россией и Украиной, пока я не вижу", - сказал он.



Также он отметил, что нардепы не отличают особый статус и свободную экономическую зону. "Это совершенно разные вещи. Что касается свободной экономической зоны, то за период 2006 года принималось 8 различных документов об ее организации - ни одна из них не сработала", - добавил Фокин.

