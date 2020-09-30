Рада впервые рассмотрела петицию граждан

Слушания по электронной петиции о создании временной следственной комиссии относительно срыва возможной спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании Вагнер прошли во вторник, 29 сентября, на заседании Верховной Рады. Об этом сообщило издание УНН.



Рада впервые рассматривает на заседании электронную петицию, отметил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.



По его словам, петиция на сайте ВР набрала 25 705 подписей, что дает основания для ее рассмотрения депутатами.



