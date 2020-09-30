Фокин: я не видел подтверждения войны между Россией и Украиной

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он воздерживается от таких определений.



Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



"Что касается войны, - я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел", - сказал Фокин.



Ранее Фокин заявил, что Россия четко придерживается прописанных в минских соглашениях пунктов. По его словам, в таком случае "против лома нет приема".



Отметим, Украина выступает за внесение изменений в минские соглашения, чтобы выборы в ОРДЛО проводились только после установления полного контроля Украины над этой территорией, включая государственную границу с Российской Федерацией.

