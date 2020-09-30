Популярные модели смартфонов Google: основные преимущества

Смартфоны Google Pixel составляют достойную конкуренцию электронной технике Apple. Они сочетают в себе эргономичность, функциональность и эстетическую привлекательность. Мобильные гаджеты отлично сбалансированы по весу. Единственный их недостаток – отсутствие разъемов для подключения наушников. Для этого необходимо использовать специальные переходники, которые продаются в комплексе со смартфонами.

Основные преимущества модели Google Pixel 4

Линейка фирменных смартфонов pixel 4 появилась почти год назад. Для этой модели характерны следующие обновления:

наличие жестового управления;



устроенные NIR-сенсоры, позволяющие распознавать лицо владельца;



увеличенная до 5,7 дюймов диагональ;



способность дисплея поддерживать частоту 90 Гц;



дополнение основной камеры вспомогательной;



установка процессора Snapdragon 855 с ОП 6 ГБ.

Общий вес гаджета составляет всего 162 г. В процессе его изготовления используется качественная алюминиевая рамка и прочное стекло. Корпус надежно защищен от проникновения влаги и пыли. Электронный девайс работает на основе ОС Android 10. В нем предусмотрено дальнейшее обновление версии. Длительность функционирования обеспечивается с помощью несъемной аккумуляторной батареи с емкостью 2800 мАч.

Особенности линейки смартфонов Рixel 4 Xl

Смартфон Google pixel 4 xl отличается оригинальным внешним оформлением и узнаваемым стилем. К его положительным характеристикам относится наличие большого экрана и более емкого аккумулятора. Линейка электронных гаджетов представлена в трех цветовых оттенках: белый, оранжевый и черный. На тыльной стороне мобильного телефона расположен квадратный модуль главной камеры, который выступает примерно на 1 мм.

Смартфон оснащен P-OLED дисплеем с широкими углами обзора. Диагональ экрана составляет 6,3 дюйма. Благодаря плотности пикселей 537 ppi картинка отличается максимальной четкостью и яркостью. Мобильный телефон успешно справляется со своими основными задачами. Устройство имеет 6 Гб оперативной памяти и два варианта встроенной памяти: 64 и 128 Гб. Вместо отсутствующего сканера пальцев установлена система распознавания лица. При отключении будильника и переключения музыки управление гаджетом осуществляется жестами.

Линейка смартфонов Google Pixel 4a

Главное преимущество смартфона Google pixel 4a – его более дешевая цена по отношению к предыдущим моделям. При этом электронный девайс ничем не уступает в плане производительности и функциональности. На мобильном телефоне установлена мегапродвинутая камера, с помощью которой можно делать качественные снимки в любых условиях. Бюджетная модель смартфона будет обновляться в течение трех лет. Она получит две новых версии Android и надежную систему безопасности. Обновленный смартфон 4а производится из прочного пластика с приятной матовой текстурой. Он отличается небольшим весом и абсолютно не скользит в руках. Кнопка включения окрашена в приятный бирюзовый цвет