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- Вышел трейлер игры по вселенной «Гарри Поттера»
Вышел трейлер игры по вселенной «Гарри Поттера»
PlayStation опубликовала трейлер игры Hogwarts Legacy на своем официальном YouTube-канале.
Новую игру по вселенной «Гарри Поттера» представила компания Avalanche Software.
Hogwarts Legacy — это ролевой экшен с открытым миром. Действие разворачивается в начале XIX века — задолго то событий, описанных в серии книг о школе магии.
Главный герой игры — студент Хогвартса, у которого есть ключ к древней тайне, угрожающей разорвать волшебный мир на части. «Только вы можете решить, будете ли вы защищать эту тайну для блага всех или поддадитесь искушению зловещей магии», — говорят создатели игры.
«Теперь вы можете взять все под контроль и быть в центре собственного приключения в волшебном мире. Отправляйтесь в путешествие по знакомым и новым локациям, исследуйте и открывайте для себя фантастических тварей, развивайте своего персонажа и создавайте зелья, осваивайте заклинания, улучшайте таланты и становитесь волшебником, которым вы хотите быть», — говорится в описании игры.
В волшебном мире персонаж будет заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и в конечном итоге решит судьбу волшебного мира.
Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году и будет доступна в версиях для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.