Вышел трейлер игры по вселенной «Гарри Поттера»

PlayStation опубликовала трейлер игры Hogwarts Legacy на своем официальном YouTube-канале.



Новую игру по вселенной «Гарри Поттера» представила компания Avalanche Software.



Hogwarts Legacy — это ролевой экшен с открытым миром. Действие разворачивается в начале XIX века — задолго то событий, описанных в серии книг о школе магии.



Главный герой игры — студент Хогвартса, у которого есть ключ к древней тайне, угрожающей разорвать волшебный мир на части. «Только вы можете решить, будете ли вы защищать эту тайну для блага всех или поддадитесь искушению зловещей магии», — говорят создатели игры.



«Теперь вы можете взять все под контроль и быть в центре собственного приключения в волшебном мире. Отправляйтесь в путешествие по знакомым и новым локациям, исследуйте и открывайте для себя фантастических тварей, развивайте своего персонажа и создавайте зелья, осваивайте заклинания, улучшайте таланты и становитесь волшебником, которым вы хотите быть», — говорится в описании игры.



В волшебном мире персонаж будет заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и в конечном итоге решит судьбу волшебного мира.



Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году и будет доступна в версиях для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.





