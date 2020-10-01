Татуировки способны вызвать опасный перегрев тела

Южный методистский университет установил, что татуировки весьма опасны. Они, располагаясь на поверхности кожи тела, вызывают нарушение терморегуляции и негативно влияют на здоровье в целом. В доказательство приводятся результаты эксперимента с участием людей, имеющих большие татуировки.



Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих повышенное потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры. Оказалось, участки кожи без татуировки показали обычную реакцию на изменение температуры. А участки с татуировками значительно меньше усиленно потели, значит, они хуже охлаждались. Плюс, пот на покрытой татуировкой коже был более соленым. Получается, татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом", говорится в исследовании.



К слову сказать, исследование, проводившееся Европейским центром синхротронного излучения ESRF, показало наличие в краске для нанесения татуировок токсичные примеси и вредные консерванты. Ученые констатируют: сама по себе краска безопасна. Но в теле человека она может распадаться до микроскопических частиц.



Эти частицы уже проникают в лимфатические узлы, вызывая развитие рака. В отчете экспертов отмечается: "Только самые маленькие частицы способны достичь лимфатических узлов. В краске для тату были обнаружены вредные примеси, такие как никель, хром, марганец и кобальт. Также, оказалось, помимо углеродной сажи, другим широко распространенным ингредиентом красок является не самый полезный диоксид титана (TiO2). Это белый пигмент, используемый для создания определенных оттенков при смешивании. Еще TiO2 можно встретить в пищевых добавках и красках".

