Стало известно название второй части «Бората» Саши Барона Коэна

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Саша Барон Коэн завершил съемки второй части «Бората» — комической истории о приключениях казахстанского журналиста в США: комика в образе Бората заметили на улицах Лос-Анджелеса.



Теперь же появилась информация о том, как будет называться лента. Об этом написали на сайте Гильдии сценаристов (ссылка временно не работает).



Озвученное источником название звучит так: Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan («Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан).



Лента должна выйти в 2021 году.



Напомним, первая часть называлась так «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана».