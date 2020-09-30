Байден пообещал признать поражение, если проиграет выборы

Кандидат в президенты США Джо Байден готов признать поражение на президентских выборах, если проиграет. Об этом он заявил на первых дебатах в среду, 30 сентября.



Байден также раскритиковал президента Дональда Трампа, заявлявшего, что не признает свое поражение.



Такое заявление Байдена было сделано в контексте обсуждения голосования по почте. Байден считает, что нет никаких оснований считать этот метод неэффективным.



"Надо обеспечить то, чтобы те, кто хотят голосовать, смогли проголосовать. Какой способ для вас является оптимальным, так и голосуйте", - сказал Байден.



По его словам, он готов признать поражение и не будет объявлять о победе на выборах, пока результат не пройдет независимую сертификацию.



"Если я выиграю, это будет принято. Если проиграю, также будет принято", - подчеркнул Байден.



В свою очередь Трамп заявил, что голосование по почте сфальсифицирует результаты выборов.



"Если вы получаете незатребованный бюллетень, это значит жульничество. Посылают тысячи лишних бюллетеней. По два, по три... Почтальоны продают бюллетени", - сказал Трамп.

