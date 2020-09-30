Для украинцев открыли границы уже 52 страны - МИД

Для путешествий украинских граждан в условиях пандемии пока открыты 52 страны - с начала сентября прибавилось еще 4. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.



"Начну с традиционной рубрики - это страны, которые относительно открыты для путешествий украинцев. Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще 4 страны: Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", - рассказал Кулеба.

