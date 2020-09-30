Кулеба: Украина поддерживает целостность Азербайджана

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе констатирует, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, однако призывает Азербайджан и Армению прекратить кровопролитие, в то время как посольства Украины в Азербайджане и Армении призвали украинцев воздержаться от поездок в эти страны.



Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.



"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана. Так же, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным.



По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное – не разжигать дополнительно и без того очень обостренные эмоции. Сейчас нужно работать на снижение эмоций и на прекращение кровопролития", – сказал он.



Кулеба добавил, что Украина внимательно следит за развитием событий и рассчитывает на соответствующие усилия международного сообщества.



"Наша позиция очень четкая: война – это всегда горе, жертвы и разрушения. Мы искренне сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события. Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться.



Это очаги нестабильности в Европе и международное сообщество должно последовательно и системно прилагать усилия для урегулирования этих конфликтов", – сказал он.

