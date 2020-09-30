Кулеба сообщил, как Украина официально будет называть Лукашенко

После завершения срока полномочий Александра Лукашенко, как президента Беларуси - Украина официально планирует называть его по имени и без должности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.



На вопрос о том, как Украина будет называть Лукашенко после завершения его срока последней каденции 5 ноября: "незаконно избранным", "нелегитимным", поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом, Кулеба ответил: "Это прекрасные формулировка для медиа, для постов в Facebook, но если спрашивать об официальной позиции... то официальная позиция - Александр Лукашенко".

