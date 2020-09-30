К ослаблению карантина в Украине готова только одна область

По состоянию на 30 сентября ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.



Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.



Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Тернопольской области - 338,8 человека на 100 тыс. населения (-) и в Черновицкой области - 217,1 (+).



Готовой оказалась всего одна область - Кировоградская - 18,7 (+).

