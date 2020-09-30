Турция: Азербайджан не нуждается в нашей поддержке

Турция может оказать военную поддержку Азербайджану из-за конфликта в Нагорном Карабахе, но у Баку достаточно сил самим справиться в ситуации, заявил в среду, 30 сентября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет hurriyet.



"Если Азербайджан захочет решить эту проблему, мы сказали, что будем его поддерживать. Если Азербайджан направит запрос, мы сделаем все необходимое. Но мы видим, что возможностей Азербайджана достаточно", - отметил Чавушоглу.



Он привел заявлени президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заверил, что другие страны не должны вмешиваться в конфликт.



"Азербайджан прав морально и юридически. Все международное сообщество должно поддержать Азербайджан как Украина и Грузия", - добавил Чавушоглу.



Он также подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена именно теперь, поскольку дипломатические усилия не привели к успеху.

