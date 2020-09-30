Конфликт в Карабахе нельзя урегулировать без России - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон снова выступил за диалог с Россией. Он считает, что без РФ урегулировать конфликт Армении и Азербайджана невозможно.



Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.



Макрон считает, что Европа должна сама развивать диалог с Россией, а не делегировать этот вопрос НАТО.



"Региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без России", - заявил Макроню.



Президент Франции также считает, что отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения было ошибкой.

