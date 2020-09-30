Тихановская начала формировать теневое правительство

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.



Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram.



Сообщается, что известный юрист и правозащитник Гарри Погоняйло назначен представителем по правам человека. Он был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета и Дмитрия Завадского.



Кроме того, представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович - вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus.



"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - добавила Тихановская.



Отметим, теневое правительство представляет собой команду кандидатов в министры, сформированную оппозицией в ожидании прихода к власти.

